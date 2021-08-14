ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 August, 2021

أفادت رئاسة أركان القوات البحرية في بيان لها السبت بإنقاذ مائة وأربعة وثمانين مهاجرا غير قانوني من جنسيات إفريقية مختلفة في عدة عمليات منفصلة.

و أوضحت رئاسة الأركان وفي بيانها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه فور إتمام عمليات الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال طرابلس البحرية ومن تم نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.