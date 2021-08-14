أفادت رئاسة أركان القوات البحرية في بيان لها السبت بإنقاذ مائة وأربعة وثمانين مهاجرا غير قانوني من جنسيات إفريقية مختلفة في عدة عمليات منفصلة.
و أوضحت رئاسة الأركان وفي بيانها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه فور إتمام عمليات الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال طرابلس البحرية ومن تم نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.