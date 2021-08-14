الحويج في جولة بترهونة لتنفيذ مشاريع استثمارية ومتابعة مستوى معيشة المواطنين

زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مدينة ترهونة اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بالأنشطة التجارية والخدمية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات لصالح المواطنين.

وعقد الوزير اجتماعا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر وأعضاء البلدية ومراقب الاقتصاد والتجارة بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي ومسؤولي عدد من القطاعات.

حديث عن متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدية ومراقبة الاقتصاد لمتابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، والعمل على انشاء حاضنات اعمال بالمدينة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما جرى الاطلاع على المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد وإمكانية طرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

وقال الحويج إن ترهونة تزخر بموارد طبيعية في مجالات الزراعة والصناعة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية بما يسهم في «تحقيق التنمية المكانية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة».

كما أجرى الحويج جولة تفقدية بالمنطقة الصناعة ترهونة ومخازن السلع التموينية بالمدينة، كما تضمنت الجولة زيارة معصرة وتعبئة زيت الزيتون للاطلاع على اخر التجهيزات اللازمة لتفعيلها خلال الموسم المقبل.

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