ليبيا الان

كرموس: عقيلة لا يشاورنا في مجلس الدولة ويعرقلنا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يهدف بتصريحاته الأخيرة عرقلة إجراء الانتخابات، وفق قوله.

وأوضح كرموس في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الخيارات التي يطرحها عقيلة صالح بديلا للانتخابات هي الانقسام وحكومة موازية جديدة داعيا البعثة الأممية إلى وضعه ضمن المعقلين لمسار الانتخابات.

أضاف أن عدم إشراك مجلس الدولة في صياغة القوانين سيعرض أي قرارات تصدر من مجلس النواب للطعن ما يخالف الاتفاق السياسي ويعد عرقلة فاضحة، على حد قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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