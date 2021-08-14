مشروع منظمة الهجرة لتعزيز الدعم القنصلي للمهاجرين العالقين في ليبيا

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مشروعا يهدف إلى تعزيز الدعم القنصلي للمهاجرين العالقين في ليبيا وتزويدهم بخدمات قنصلية.

تعددت الحلول والمشكلة باقية.. والحديث هنا عن ملف المهاجرين الذي لم يلق حلولا جذرية له على الرغم من عديد الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو الدول العربية والأوروبية خاصة المتضررة من قدوم المهاجرين إليها.

المنظمة الدولية للهجرة الساعية بكل قوة لمساعدة المهاجرين الذين يتخذون من ليبيا نقطة انطلاق لعبور البحر المتوسط، بهدف الوصول إلى الشواطئ الأوروبية؛ أطلقت هذا المشروع بهدف تعزيز الدعم القنصلي للمهاجرين العالقين في ليبيا، وتهدف من خلاله إلى العمل مع المسؤولين القنصليين وقادة مجتمع المهاجرين من بوركينا فاسو وساحل العاج وغامبيا والصومال.

وسيستند المشروع إلى القدرات الفنية للدول الأربع من أجل الوصول إلى المهاجرين، ومساعدتهم وتزويدهم بخدمات قنصلية محسنة بعد انتهاء المطاف بهم بإنقاذهم وإيداعهم في مراكز إيواء مكتظة في جميع أنحاء ليبيا.

مشروع ربما يقلل من معاناة المهاجرين الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ليجدوا أنفسهم في عرض البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر، إذ تم إنقاذ أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في البحر هذا العام، بينما لقي مئات آخرون حتفهم أو فقدوا قبالة الساحل الليب

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