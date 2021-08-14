ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 August, 2021

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ” رمضان أبوجناح ” اليوم السبت رفقة وزير الصحة ” علي الزناتي ” زيارة تفقدية لعدة مواقع خدمية وصحية بمنطقة مزدة، للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها

وقام نائب الرئيس خلال هذه الزيارة بتفقد مستوصف مزدة الذي يحتاج إلى صيانة كاملة، واطلع على أقسامه وأوضاعه وما يعانيه من نقص حاد في الإمكانيات.

وشدد المهندس ” أبوجناح ” على ضرورة تجهيز المستوصف بكل الإمكانيات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأكمل وجه.

كما أجرى نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة جولة تفقدية لمتحف مزدة للتراث، للاطلاع على مقتنياته الأثرية.