الزناتي يوجه بتجهيز مركز علاج أمراض الكلى بـ«غريان التعليمي»

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم السبت، تعليمات عاجلة لحفر بئر خاص بمستشفى غريان التعليمي، إضافة إلى صيانة الأجهزة المتوقفة عن العمل خاصة تلك الموجدة في قسم الأشعة.

تعليمات الزناتي جاءت خلال زيارته رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح، إلى مستشفى غريان التعليمي، للاطلاع على سير العمل به وكذلك في مركز العزل الطبي، وفق بيان صادر عن المجلس البلدي غريان.

– تسليم مختبر مرجعي وبنك للدم في غريان إلى إدارة الخدمات الصحية

وطالب الوزير كذلك بـ«التحقيق في مسألة الجباية وقانونية فرضها»، كما أمر بـ«شكل عاجل» بتجهيز مركز علاج أمراض الكلي التي تولت بلدية غريان صيانته، وتنويع الشركات المكلفة تجهيز المركز تفاديا لحدوث« تأخر في توفير المواد التشغيلية ما قد يتسبب في كارثة»، وفق البيان.

وخلال الزيارة، استمع بوجناح والزناتي إلى المشكلات التي يعاني منها المستشفى ومنها «نقص الإمكانات الطبية، وتأخر صرف رواتب العاملين بمركز العزل لقرابة السنة، وعدم وجود بعض الأجهزة ومواد التشغيل الخاصة بمعمل التحاليل بالمركز، والحاجة إلى خزانات للأوكسجين».



كما زار وزير الصحة المبني الذي شيده المجلس البلدي غريان داخل سياج المستشفي ليكون مختبرا مرجعيا وبنكا للدم، وأعطي تعليماته لإتمام إجراءات اعتماده واستكماله مع إدارة الخدمات الصحية غريان.

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