الدبيبة يطالب وزارة الحكم المحلي بدعم “الإصحاح البيئي”

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي، بدعم مراكز الإصحاح البيئي وبذل كل الجهود لإرساء النظم الفاعلة للرصد والتفتيش الصحي، إلى جانب تفعيل أنظمة الرقابة الصحية.

وشدد الدبيبة خلال مشاركته في إطلاق حملة الإصحاح البيئي، مساء اليوم السبت، على ضرورة توفير الإمكانيات وتذليل الصعوبات كافة، بما يكفل حسن تأدية عناصر الإصحاح البيئي لمهامهم.

وحثَّ رئيس الحكومة، وزارة الحكم المحلي، على تفعيل مكاتب الإصحاح بالبلديات، وتزويدها بالعناصر المؤهلة للعمل، بالإضافة لتوفير المتطلبات اللازمة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

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