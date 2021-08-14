حمودة: الحكومة لم تتراجع عن قرار دعم الزواج والبدء الشهر المقبل

قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة ، إن كل ما يشاع بخصوص تراجع الحكومة عن قراراتها المعنية بالشباب هو عار عن الصحة.

وأضف حمودة في تدوينة على حسابة الرسمي بموقع فيسبوك: “إذ نؤكد على التزامها بالمباشرة في مراحل تنفيذ القرارات المعلن عنها كما نحيطكم علما بأنه تم اليوم إصدار قرار مجلس الوزراء بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج استعدادا لدعم شبابنا المقبل عن الزواج ابتداء من شهر سبتمبر القادم”.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، قرارًا رسميًّا، اليوم السبت، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وأكد القرار الذي حمل رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

ورغم رحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن منصبه بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن مجموعة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة بشأن فئة الشباب، جزء منها من الممكن تنفيذه في مراحل قريبة، وجزء يتطلب وقتا لتنفيذها، وآخر يعتمد على مشاركة أطراف أخرى.