مديرية أمن بنغازي: القبض على هارب من السجن في قضية قتل

ألقى ضباط مركز شرطة راس عبيدة في بنغازي القبض على شخص هارب من السجن ومتهم في قضية قتل برقدالين.

وقالت مديرية الأمن في بيان، اليوم السبت، إن عملية القبض تمت أثناء قيام أعضاء التحريات بمركز شُرطة رآس عبيدة بعملهم، وبعد وصول معلومات من وحدة التحريات بالمركز عن تواجد سجين هارب كان موقوفاً على ذمة قضية قتل في رقدالين.

وأفادت المعلومات بأن الشخص الهارب يتوجد بمدينة بنغـازي وبالتحديد في عمارات السبخة، حسب البيان، مشيرا إلى أن «الجاني قد قام بالرماية على المجني عليه بواسطة مسدس». وجرى إعداد كمين له وضبطه وبالانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

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