مديرية أمن بنغازي: القبض على هارب من السجن في قضية قتل

ألقى ضباط مركز شرطة راس عبيدة في بنغازي القبض على شخص هارب من السجن ومتهم في قضية قتل برقدالين.
وقالت مديرية الأمن في بيان، اليوم السبت، إن عملية القبض تمت أثناء قيام أعضاء التحريات بمركز شُرطة رآس عبيدة بعملهم، وبعد وصول معلومات من وحدة التحريات بالمركز عن تواجد سجين هارب كان موقوفاً على ذمة قضية قتل في رقدالين.
وأفادت المعلومات بأن الشخص الهارب يتوجد بمدينة بنغـازي وبالتحديد في عمارات السبخة، حسب البيان، مشيرا إلى أن «الجاني قد قام بالرماية على المجني عليه بواسطة مسدس». وجرى إعداد كمين له وضبطه وبالانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.
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