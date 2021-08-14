البعثة الأممية: أعضاء ملتقى الحوار كثيرًا ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة

أخبار ليبيا24

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، كثيرا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق المتفق عليها في الاتفاق السياسي.

وقالت البعثة، في سلسلة تغريدات، إن بعض من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن خارطة الطريق كانت مغالية في طموحها.

وأضافت البعثة، أن أعضاء الملتقى في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، وأنها دائمًا ما تذكرهم بأن يحترموا، خارطة الطريق المرتكزة على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأكدت البعثة، أنها دعت مرارا أعضاء الملتقى والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في 24 كانون ديسمبر كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق.