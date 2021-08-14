جهاز النهر الصناعي يكشف في بيان أسباب إيقاف ضخ المياه

قالت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، إنه بتاريخ 11 أغسطس 2021م اقتحمت مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف ومحطة ضخ المياه بالحقل الجوبي بالحساوتة مطالبين ايقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأضافت اللجنة في بيان، وبعد جهود مضنية حاولت إدارة جهاز النهر الصناعي التفاوض مع هذه المجموعة حيث تم التوصل لاتفاق بتأجيل ايقاف ضخ المياه بالمنظومة وإعطاء مهلة 72 ساعة للتواصل مع

الجهات المعنية بالدولة للنظر في تنفيذ مطليهم المتمثل في الافراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

وتابعت: ” نظرا لعدم استجابة الجهات المختصة بالدولة فقد طالبت هذه المجموعة بإيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل فورا” وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم ايقاف الضخ بالقوة.

واستطرد، لضمان سلامة مستخدمي الجهاز بمواقع المنظومة وعلى اعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية، مدنية تعمل جاهدة من أجل تأمين الإمداد المائي لأكثر من %70 من المدن الليبية في ظل الظروف القاهرة. وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب، عليه…فقد اضطرت إدارة الجهاز الى إيقاف ضخ المياد إعتبارا” من اليوم السبت الموافق 14 اغسطس 2021م على جميع المدن والقري الواقعة على مسارات المنظومة. وهي تناشد الجهات المختصة بالدولة بضرورة تحمل مسئولياتها لحماية وتأمين أهم مصدر للإمداد المائي في البلاد.