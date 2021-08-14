عبد المطلب ثابت: أي تعطيل من الحكومة للانتخابات يعني محاولتها التمسك بالسلطة

زعم النائب عبد المطلب ثابت أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يسعى لتعطيل وعرقلة الانتخابات، وذلك بإيجاد قاعدة دستورية من طرف واحد، وهو ما لن يقبله الطرف الآخر وبالتالي لن تُجرَى الانتخابات في موعدها، على حد قوله.

وقال ثابت في تصريحات لموقع “فواصل” رصدتها “الساعة 24” إن الهدف من إنشاء قاعدة دستورية من طرف واحد، هو ضرب العملية الانتخابية القادمة على حد ادعائه.

وواصل: “الهدف من تعطيل ملف المناصب السيادية هو استمرار الوضع الحالي، ومن ثَمَّ الخروج بمبادرة جديدة تفضي إلى استمرار عقيلة رئيسًا لمجلس النواب” بحسب زعمه.

وطالب ثابت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم مفوضية الانتخابات وتخصيص مبالغ لها للتجهيز للانتخابات المقبلة نهاية العام، وقال إن أي تعطيل من الحكومة يعني محاولتها التمسك بالسلطة.

وشدد النائب على ضرورة تمسّك كل الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها للخروج بليبيا إلى بر الأمان.