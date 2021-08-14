رئيس الحكومة يشارك في إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي

طرابلس 14 أغسطس 2021 (وال) _ شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت، وزارة الحكم المحلي في إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي تحت شعار (الإصحاح البيئي وقاية-صحة-سلامة).

هذا واستقبل وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المرافقين الذين التقوا بفريق الحملة، والذين قدموا عرضاً مرئياً حول تاريخ الإصحاح البيئي في ليبيا، وخطة الإدارة بعد نقل الاختصاصات للبلديات.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة على ضرورة الإهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، مثمنًا جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية.

وفي ذات السياق، أوضح وزير الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي أن هذه الزيارة تأكيد على الدور الذي قام به رئيس الحكومة لدعم الإدارة المحلية، من خلال نقل الاختصاصات وتفعيل دور البلديات ودعمها. (وال _ طرابلس) ه ع

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