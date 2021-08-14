لجنة “5+5”: على الرئاسي والحكومة تجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة

حملت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.