الناطق باسم الحكومة ينفي شائعات تراجع الحكومة عن قراراتها المعنية بالشباب

طرابلس 14 أغسطس 2021 (وال) _ نفى الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية السيد محمد حمودة، كل ما يشاع بخصوص تراجع الحكومة عن قراراتها المعنية بالشباب.

وأكد الناطق الرسمي على إلتزام الحكومة المباشر في مراحل تنفيذ القرارات المعلن عنها.

ونوه حمودة في تصريحه، إلى أنه تم اليوم إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تخصيص مليار دينار، لصالح صندوق دعم الزواج، ادإستعدادا لدعم الشباب المقبل عن الزواج إبتداء من شهر سبتمبر القادم. (وال _ طرابلس) ه ع

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