الإمداد الطبي: 44 بلدية تابعة لطرابلس تستلم  لقاح كورونا الصيني

أعلن جهاز الإمداد الطبي، توزيع اللقاح المضاد لفيروس” كورونا” على الفروع والبلديات تنفيذا لخطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الجهاز والغرفة الامنيةا لتاربعة لوزارة الداخلية لتوزيع اللقاح على كل مناطق ليبيا من أجل منحه لمستحقيه ، باستلام بلديات التابعة لفرع طرابلس اليوم السبت مخصصاتها من اللقاح الصيني نوع “Sinopharm”.

وتابع الجهاز في بيان، البلديات هي طرابلس، ظاهر الجبل، ككلة ، السواني، اسبيعة ، سوق الخميس، قصر بن غشير ، الزاوية، رقدالين ، الجميل، يفرن، القلعة ، الزاوية الغرب، الماية ، الاصابعة، سيدي السايح، الجفارة، زوارة، جنزور ، العوينية، صرمان، صبراتة، زلطن، مزدة ، غريان، الرياينة ،الزنتان، الرجبان ، جادو ، الرحيبات، الحرابة، باطن الجبل ، كابو ، درج، غدامس ، العجيلات، الزاوية الجنوب، نالوت ، الشويرف، القره بولي، قصر الاخيار، مسلاتة، ترهونة ، بني وليد”.

وأكد رئيس المخزن الدكتور” عبدالمنعم العوزي”، عن جاهزية فريق العمل التابع للمخزن بتوزيع اللقاح على الفروع والبلديات على مدار الساعة في إشارة لتوزيع هذا النوع على الفروع التابعة للجهاز صباح غدا الأحد .

هذا وكان المخزن قد سلم لإدارة الخدمات الصحية طرابلس خلال اليومين الماضين مخصصاتها من اللقاح الصيني” Sinopharm”، والروسي ” Sputnik”، الجرعة الأولى لمنحها لمستحقيها من المواطنين والمقيمين في مركز المدينة الرياضية لمنح التطعيمات من خلال ” 60″ محطة يديرها نخبة من فني التطعيمات المشهود لهم بالكفاءة والمهنية .

يذكر أن مخازن الجهاز قد استلمت مساء الخميس عدد ” 55″ ، الف جرعة من اللقاح الانجليزي “Astrazenca”، بعد وصولها عبر مطار معيتيقة الدولي و تخزينها في مخزن الحلقة الباردة التي سيتم توزيعها على الفروع والبلديات عقب الإفراج عليها من قبل مركز الرقابة على الاغذية والادوية بعد خضوعها للتحاليل المخبرية اللازمة .