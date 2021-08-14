رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى طبرق 

طبرق 14 أغسطس 2021 (وال) _ وصل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، إلى مدينة طبرق دار السلام، في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها بمختلف الفعاليات المحلية في المدينة.

هذا وكان في إستقبال الرئيس، بمطار طبرق الدولي، رؤساء مجالس بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ولفيف من أعيان وحكماء المنطقة.

يشار إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون من أبرز الملفات التي سيبحثها الرئيس مع مختلف فعاليات بلديات البطنان. (وال _ طبرق) ه ع

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