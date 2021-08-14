باطن الجبل.. وصول “3140” جرعة سينوفارم استعدادًا لحملة التطعيمات

وصلت إلى باطن الجبل الشحنة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد جائحة “كورونا”.

وأفاد مراسل “218”، بتلقي جهاز الإمداد الطبي باطن الجبل لـ “3140” جرعة من لقاح “سينوفارم”، الصيني، استعداداً لحملة التطعيمات التي ستنطلق الاثنين المقبل.

وأكد جهاز الإمداد الطبي، تسُّلم “44” بلدية تابعة لفرع طرابلس، لمخصصات لقاح “سينوفارم” تنفيذًا لخطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الغرفة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قد أفرج الأربعاء الماضي، عن مليوني جرعة طبية، من شحنة اللقاح الصيني “سينوفارم”.

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