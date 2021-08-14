لجنة 5+5 تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات تفاهم مع أي دولة

طالبت اللجنة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

كما طالبت اللجنة في بيان لها، تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، اليوم السبت، لجنة الـ75 بتحمّل مسؤوليتها أمام الله والوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية كي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات في موعدها في ديسمبر 2021.

محمّلة المسؤولية لهذه اللجنة عن أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.