المسلاتي: الإخوان تيار مليشياوي ولا بديل عن الضغوط الدولية لإخراج المرتزقة

قال الكاتب الصحفي حسين المسلاتي، إن تيار الإخوان المسلمين المدرج على قائمة الإرهاب في ليبيا، يواصل خلط الأوراق في عملية إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، مشددا على أنه لا بديل عن تدخل دولي لإنهاء هذا الملف.

وأوضح المسلاتي في تصريحات لقناة “العربية الحدث” رصدتها “الساعة 24” أن تيار الإخوان المسلمين هو تيار مليشياوي ويتلاعب فقط بالمصطلحات ويحاول أن يخلط الأوراق، مردفا: “أعتقد أن الأمور واضحة جدا”.

وأضاف الكاتب الصحفي أن “القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت في أكتر من مرة بيان وبشكل رسمي على ضرورة إخراج القوات الأجنبية كافة وبدون شروط واعتبرت هذا شرطا من الشروط الأساسية لتحقيق السلام العادل”.

وأشار إلى أن “الطرف الثاني حاول خلق تفسيرات من عنده لهذا البند، وحاول المراوغة والمماطلة وهذا جاء في أكثر من تصريح سواء من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أو من خالد المشري رئيس مجلس الدولة”.

وتابع: “أعتقد أنه إذا لم تمارس ضغوطات دولية حقيقية من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي، فإن الأمر سيطول أكثر من ذلك”، لافتا إلى العمل على المبادرات كالأمريكية والفرنسية لإخراجهم وفق جدول زمني.