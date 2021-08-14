خلال 12 يوما من إنطلاق حملة التطعيمات .. وصول عدد المطعمين ضد فيروس كورونا إلى (39411 )

بنغازي 14 أغسطس 2021 (وال) _ أفادت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي بأن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) في الحملة الموسعة التي إنطلقت في مراكز التطعيم، بلغ تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأحد عشر (39411 )، وذلك خلال 12 يوماً

يشار إلى أن زيادة عدد المطعمين منذ إنطلاق الحملة في 02 أغسطس 2021 م وحتى تاريخ هذا اليوم 14 أغسطس 2021 م، كانت نتيجة توفر الإمداد من جرعات التطعيم في مدينة بنغازي.

ويتواصل التطعيم في مراكز التطعيم الداعمة وهي حاليا: عيادة الفويهات المجمعة – عيادة بنغازي المدينة المجمعة – المركز الصحي شهداء زواوة إلى أن يتم إستنفاذ كل الجرعات المتبقية بهذه المراكز. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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