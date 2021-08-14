ليبيا الان

نصية: تخصيص حكومة الوحدة الوطنية أموالا من خارج الميزانية جريمة بحق حسابات الدولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- شدد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على عدم إمكانية قيام حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص أموال من خارج الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

ووصف نصية هذا الأمر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد بجريمة بحق حسابات الدولة لا سيما حساب الاحتياطي في إشارة منه إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبالغ لمبادرة الزواج.

وتابع نصية أنه بانتظار رد محافظ المصرف المركزي الذي عود الليبيين كما في السابق عندما كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج يخصص أموالا خارج الترتيبات المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك