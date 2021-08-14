ثابت: “هناك أطراف تحاول الالتفاف حول الانتخابات من أجل تأجيلها”

قال عضو مجلس النواب الليبي عبدالمطلب ثابت: “إنَّ أطرافًا -لم يُسمّها- تحاول الالتفاف حول الانتخابات القادمة؛ من أجل تأجيلها لسلب إرادة الليبيين وحرمانهم من حق اختيار من يقود البلاد في المرحلة المقبلة، عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

واتَّهم ثابت، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالسعي لتعطيل وعرقلة الانتخابات عبر خلق قاعدة دستورية من طرف واحد، الأمر الذي يرفضهُ الطرف الآخر وبالتالي لن تتم العملية في موعدها المحدد.

وأضاف ثابت أن عملية تأسيس قاعدة دستورية من طرف واحد تهدف لضرب العملية الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة التشاور من أجل القاعدة الدستورية ووضع شروط مسبقة لمنع إقصاء أي طرف سياسي منها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تعطيل ملف المناصب السيادية للدولة الليبية وعدم الاتفاق حوله، يهدف لاستمرار الوضع الحالي، وبقاء عقيلة صالح في منصبه رئيسًا لمجلس النواب.

ودعا ثابت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتخصيص مبالغ مالية من أجل التجهيز للانتخابات، معتبرًا أيّ تعطيل من الحكومة بهذا الصدد، محاولة للتمسك بالسلطة. حاثّاً جميع الليبيين على التمسك بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها؛ من أجل الخروج بليبيا إلى برّ الأمان من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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