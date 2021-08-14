الدبيبة يخصص مليار دينار من مبيعات النقد الأجنبي لصندوق دعم الزواج

ليبيا- صدر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار رسمي بتخصيص مبلغ مليار دينار لصندوق دعم الزواج.

ووفقا للقرار الذي حمل الرقم 305 لعام 2021 وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه نصت المادة الأولى أن خصم المبلغ المالي من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لعام 2018.

وشدد القرار في مادته الثانية على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

يشار إلى أن الدبيبة قد تحدث في مدينة لبدة الأثرية عن تخصيص مليار دينار لصندوق دعم الزواج لـ 50 ألف شاب بواقع 20 ألف دينار لكل منهم دون تحديد آلية لإختيار هؤلاء الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية