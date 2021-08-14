خفر السواحل الليبي يُنقذ 71 مهاجرًا من الغرق في المتوسط

تمكّن الزورق “رأس جدير” التابع لجهاز حرس السواحل والموانئ الليبية، من إنقاذ 71 مهاجرًا غير قانوني، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال جهاز حرس السواحل في بيان له، إنَّ طاقم الزورق “رأس جدير” أنقذ الجمعة، 71 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد ورود نداء استغاثة، أفاد بغرق قاربهم، الذي تحرك من الشواطئ الليبية.

وأشار البيان إلى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، الذي سيتولى مهمة رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم.

وتُعدُّ ليبيا المحطة الرئيسة لانطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين في العبور إلى أوروبا، هربًا من الصراعات والأمراض والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.

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