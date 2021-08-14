اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتفق على خطة عاجلة لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم السبت، أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال اجتماعها.

وانطلقت اليوم السبت، الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في قاعة الاجتماعات في سرت

وبحسب البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة أنه الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية دون استثناء.

وطالبت اللجنة، بسرعة تعيين وزيرا للدفاع، ومخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة.

وطالبت اللجنة ملتقى الحوار بتحمل مسؤولياته للاسراع في اعتماد القاعدة الدستورية لانجاز الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، محملةً إياه حال فشله عواقب خرق وقف إطلاق النار.

واتفقت اللجنة، على تبادل عدد جديد من المحتجزين بين الطرفين في الأيام القادمة.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي وتشديدها، والبدء باجراءات فتح طريق بوقرين الجفرة في الأيام القادمة.