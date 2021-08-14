بلدي مصراتة يبحث تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

ناقش أعضاء المجلس البلدي مصراتة مع ممثلي المؤسسات والمكاتب الخدمية والصحية والاقتصادية، في المدينة، أسعار وتكاليف الخدمات والعلاج بالمستشفيات الخاصة.

جاء ذلك في اجتماع عقدهُ مسؤولا ملفي الصحة والأزمة بالبلدية، صباح السبت، مع مراقبي الاقتصاد والصحة ونقيبي الأطباء والصيادلة ومديري مكاتب القطاع الخاص والصيدلة ومندوب الحرس البلدي.

وخلص المجتمعون، بحسب ما أفادت به صفحة المجلس البلدي، إلى طرح مشروع البروتوكول الصحي بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة وقطاع الصحة والاقتصاد برعاية المجلس البلدي، وتكليف نقيب الأطباء بالتنسيق والترتيب لهذا المشروع.

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