لجنة “5+5” تطالب بسحب فوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة

طالبت “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم، لأي دولة كانت،وفقًا لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، مع ضرورة تعيين وزير للدفاع.

وأكد البيان الختامي لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة للجولة الثانية عشر، المنعقدة في مدينة سرت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء، وفي أسرع وقت ممكن.

واتفقت اللجنة العسكرية، بشأن الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي “مصراته/ سرت”، وتشديد الإجراءات الأمنية على مستخدمي الطريق بحسب البيان الذي نص أيضا على قرب البدء في إجراءات فتح طريق أبوقرين _الجفرة.

وطالبت اللجنة المجتمعة في سرت، لجنة الـ75 بتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن، والابتعاد عن المصالح الضيقة، وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، لتمكين الليبيين من حقهم في إقامة انتخابات مباشرة في موعدها المحدد.

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