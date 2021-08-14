كرموس: المستشار عقيلة صالح لا يشاورنا في مجلس الدولة ويعرقلنا

زعم عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عادل كرموس إن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يهدف بتصريحاته الأخيرة عرقلة إجراء الانتخابات”، وفق قوله.

كرموس، وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا، أوضح أن “الخيارات التي يطرحها عقيلة صالح بديلا للانتخابات هي الانقسام وحكومة موازية جديدة داعيا البعثة الأممية إلى وضعه ضمن المعقلين لمسار الانتخابات”، وفق قوله.

وأضاف أن “عدم إشراك مجلس الدولة في صياغة القوانين سيعرض أي قرارات تصدر من مجلس النواب للطعن ما يخالف الاتفاق السياسي ويعد عرقلة فاضحة”، وفق قوله.

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