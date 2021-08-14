بني وليد.. فريق أطباء من الوزارة لدعم مركز العزل

أرسلت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة فريقاً من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية؛ لدعم مركز العزل بمدينة بني وليد خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة من ضمن خطة وضعتها إدارة الطوارئ بوزارة الصحة؛ لدعم كافة مراكز الفلترة والعزل بكافة بلديات ليبيا.

وأكد المهندس محمد الغزيوي مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، أنه على تواصل دائم مع عضو اللجنة المركزية لمجابهة فيروس كورونا سامي سلامة الوداني؛ من أجل حل كافة المختنقات بمركز العزل بمدينة بني وليد، وسيتم دعم المركز بالكوادر الطبية وكافة الإمكانيات الأخرى.

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