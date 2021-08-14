ثابت: أي تعطيل من الحكومة للانتخابات يعني محاولتها التمسك بالسلطة

زعم عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يسعى لتعطيل وعرقلة الانتخابات، وذلك بإيجاد قاعدة دستورية من طرف واحد، وهو ما لن يقبله الطرف الآخر وبالتالي لن تُجرَى الانتخابات في موعدها”، على حد قوله.

ثابت، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “إن الهدف من إنشاء قاعدة دستورية من طرف واحد، ضرب العملية الانتخابية القادمة”، على حد قوله.

وواصل: “الهدف من تعطيل ملف المناصب السيادية هو استمرار الوضع الحالي، ومن ثَمَّ الخروج بمبادرة جديدة تفضي إلى استمرار المستشار عقيلة صالح رئيسًا لمجلس النواب”، على حد قوله.

وطالب ثابت “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم مفوضية الانتخابات وتخصيص مبالغ لها للتجهيز للانتخابات المقبلة نهاية العام، وقال إن أي تعطيل من الحكومة يعني محاولتها التمسك بالسلطة”، على حد قوله.

وشدد على “ضرورة تمسّك كل الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها للخروج بليبيا إلى بر الأمان”، على حد قوله.

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