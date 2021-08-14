إلهام السعودي تهدد بعثة الأمم المتحدة.. والجارح يفضح دور ممثلي الدبيبة في الحوار

اتهم المحلل السياسي محمد الجارح مدير المصرف الليبي الخارجي والقيادي في جماعة الإخوان محمد الضراط بالعمل على عرقلة الانتخابات نهاية العام الجاري واستمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة لأجل غير مسمى.

جاء حديث الجارح رداً على تغريدة للضراط الذي طالب فيه أعضاء الحوار تحديد موقفهم من البعثة الأممية التي أكدت بدورها على ضرورة احترام خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وقالت إن الأعضاء يطرحون أفكارا وحلولا تنحرف عن خارطة، وهم يتبعون اهتماماتهم الخاصة والحزبية لا غير دون الوصول لحلول وسط، حسب قولها .

وقال الجارح إن عبدالحميد الدبيبة لديه جهودا كبيرة عبر من يمثله في لجنة الحوار السياسي لعرقلة إجراء الانتخابات.

فيما هاجمت إلهام السعودي عضو الحوار السياسي والداعمة لحكومة الدبيبة، بعثة الأمم المتحدة حول بيانهم الأخير وقالت إن “الحق وجاع وإن البعثة تتخلى عن مسؤوليتها وتتعالى عليهم وسنقوم بالضغط عليكم عبر الوقت”.

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