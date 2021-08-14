الناظوري يتفقد الوحدات العسكرية في غات

أجرى الفريق رئيس أركان العامة لقوات القيادة العامة واللجنة العسكرية المكلفة متابعة الاستعدادات العسكرية بمنطقة الجنوب عبدالرازق الناظوري، السبت، جولة تفقدية بمنطقة غات.

وخلال الجولة، أشرف الناظوري على التمام العام للوحدات العسكرية بالمنطقة، وعقد اجتماعا مع أمراء الكتائب والسرايا والوحدات العسكرية، والمجلس البلدي وأعيان ومشايخ مدينة غات، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات القيادة العامة.

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واطلع الناظوري خلال الجولة على احتياجات الوحدات العسكرية وسبل الارتقاء بها.

وأطلقت القيادة العامة في يونيو الماضي، عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة» في الجنوب الغربي. وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن العملية تأتي ردا على «تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري».

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