الدبيبة: نقاء هواء ليبيا من أولويات حكومتي ولن أسمح بتعريض الصحة العامة للخطر

بجهد جهيد، وبتعثر وصعوبة في نطق معظم الكلمات، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي، تحت شعار “الإصحاح البيئي.. وقاية صحة وسلامة”، لتغطي كافة ربوع ليبيا.

وقال، خلال كلمته، مخاطبًا المفتشين البيئيين، وأعضاء الحرس البلدي، إن سلامة غذاء ليبيا ووجود دوائها ونقاء هوائها من التلوث وصلاحية مياهها على اختلاف طرق استخدامها من أولويات حكومته، مؤكدًا أنها لن تسمح بتعريض الصحة العامة للخطر.

وذكر أن ملف الإصلاح البيئي لم يلق أي اهتمام في السابق رغم أهميته، معلنًا أن الاهتمام بالإصحاح البيئي أولوية لدى حكومته.

ووجه الشكر والدعم لعناصر الإصحاح البيئي من بياطرة وأطباء صحة عامة ومهندسي بيئة ومختصي علوم الأغذية وكافة التخصصات رفقة عناصر الحرس البلدي، مؤكدًا أنهم هم المؤتمنون على الحفاظ على الصحة العامة، وخط الدفاع الأول للمحافظة على المواطنين، والمسؤولين عن حماية المستهلك.

وأكد أن حكومته تولي بشكل غير مسبوق اهتمامًا متزايد بصحة وسلامة البيئة وجودة الأغذية ونظافة الأحياء والمدن وضمان توافر مستوى متميز من الإصحاح البيئي والمرافق الحيوية اللازمة العامة والخدمية من حدائق ونوادي ومصائف وشواطئ.

وأضاف أنها تولي كذلك اهتمامًا كبيرًا بكل ما يتعلق بحماية المستهلك، وتهتم بالقضاء على كل الملوثات السمعية والبصرية.

وتابع: “من أجل تحيق هذا الهدف وتفعيل الدور الحيوي للتفتيش الصحي، أعلن إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي تحت شعار (الإصحاح البيئي وقاية صحة وسلامة)، لتغطي كافة ربوع ليبيا، والتي تعتبر نقطة انطلاق لتفعيل مكانة ومديريات الإصحاح البيئي في كل ربوع ليبيا وتمكينها من ممارسة اختصاصها”.

وأشار إلى إصداره تعليمات لوزارة الحكم المحلي في عدة نقاط، أهمها، أولا، بذل كل الجهد لإرساء النظم الفاعلة للرصد البيئي والتفتيش الصحي، وتفعيل أنظمة الرقابة الصحية، وثانيا، توفير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات بما يكفل حسن تأدية عناصر الإصحاح البيئي لمهامهم.

وتضمن تعليماته، ثالثا، تفعيل مكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات وتزويدها بالعناصر المؤهلة، وتوفير المتطلبات والتجهيزات اللازمة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

وأكد على دعم ومساندة جميع مكاتب شؤون الإصحاح البيئي في البلديات لتقوم بدورها المنوط بها، متقدما بالشكر لكل أعضاء جهاز الحرس البلدي وللمجالس البلدية وجميع الأجهزة المتعاونة التي تساهم في إنجاح العمل الذي وصفه بـ”المتميز”، والذي يمس حياة وصحة وسلامة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

واختم قائلاً: “نشدد على أنه نعم للعمل، نعم للبناء، نعم للحياة، لا للنزاعات، ولا للصراعات، ولا للحروب”.

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