«الصحة»: لا نقص في مخزون الأوكسجين في الجبل الغربي.. والوضع الوبائي مستقر

قالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، إن وضع الأوكسجين بمراكز العزل بمدن الجبل «جيد»، حيث «لا يوجد أي نقص في المخزون»، فيما تشهد المنطقة «استقرارا وبائيا»، كما أن أعدادا قليلة من الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» موجودة في أقسام العناية.

جاء ذلك كنتيجة لزيارة وزير الصحة على الزناتي، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، منطقة الجبل الأخضر، حيث تفقد، السبت، المرافق الصحية في غريان، والأصابعة، ومزدة، وفسانو، وفق بيان صادر، الأحد عن الوزارة.

وخلال الزيارة، أصدر وزير الصحة تعليماته بتركيب مصنع أوكسجين بمركز العزل بمدينة الأصابعة؛ للتأكد من انسياب الأوكسجين، كما أمر بدعم المركز بمولد كهربائي.

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وفي غريان، تفقَّد الزناتي وبوجناح مستشفى غريان واطلعا على تجهيزات المستشفى والخدمات الطبية المُقدمة داخله، كما زار مركز العزل بالمدينة للاطمئنان على مخزون الأوكسجين. وأعطى الزناتي تعليماته بتوفير مصنع أوكسجين إضافي للمركز.

وخلال زيارة مزدة، اتضح أن المستشفى العام بالمدينة يحتاج إلى صيانة ودعم «فوريين»، فيما وقفا المسؤولين على سير العمل بمركز العزل ومستشفى مدينة فسانو، ووعد وزير الصحة بتوفير الدعم اللوجستي والدعم بالعناصر البشرية.

وأشار البيان إلى إعطاء الإذن لكل المراكز لإبرام العقود الخاصة في التخصصات النادرة، ومنها النساء والولادة، وأطفال، والجراحات المختلفة.

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