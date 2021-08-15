التكبالي: المليشيات تستعد بتحشيداتها لمعركة كبرى في طرابلس

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن التحشيدات المليشياوية التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس مقدمة لمعركة كبرى جديدة للسيطرة على الغرب الليبي.

وأضاف التكبالي، في تصريح لـ“ إرم نيوز“، رصدته “الساعة 24″، أن التحركات والتحشيدات التي تشهدها العاصمة ليست كسابقاتها، وتنبئ بسخونة المعركة القادمة، فهي تحالف للسيطرة على الغرب الليبي كله.

وأكد النائب أن هدف هذه التحشيدات القضاء على كل مليشيات طرابلس، ومن ضمنها المليشيات المنضوية ضمن جهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي والذي يقوده المليشاوي عبد الغني الككلي الشهير بـ“غنيوة “ والمليشيات التي يحركها قائد مليشيا ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري وغيرها.