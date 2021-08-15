مسؤول عسكري: القيادة العامة ستقوم بدعم الجنوب بكافة احتياجاتهم المعيشية الأساسية

قال نائب رئيس مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، أغلس محمد، آمر الكتيبة 173 مشاة، إن زيارة اللجنة العسكرية للجنوب الغربي للإشراف على تثبيت دعائم الأمن بالمنطقة ودعم السكان.

محمد، وفي تصريحات صحفية، أوضح إن اللجنة تلقاها جميع سكان المنطقة بالترحاب الشديد، لافتا إلى أن الزيارة لها دلالات بالاهتمام بالجانب العسكري واحتياجات الكتائب وإصلاحها بما يدعم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأوضح أن زيارة وفد القيادة العامة، ستلقي بظلالها على الجوانب المدنية الأخرى، مؤكدا أن القيادة العامة لن تتخلى عن سكان المنطقة وستقوم بدعمهم بكافة احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

وزار وفد اللجنة العسكرية العليا للجيش الليبي برئاسة رئيس الأركان الفريق أول عبدالرازق الناظـوري مدينتي غات وأوباري.

واستقبل رئيس مجلـس شيـوخ قبائل الطوارق في ليبيا ونوابـه اللجنة العسكرية المُشتركة، فور وصولها إلى مطار مـدينة أوبـاري واصطحبهم في جولتهم بالمعسكرات في المدينة

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