وزير النفط: وجود صنع الله على رأس مجلس إدارة ‏مؤسسة النفط باطل قانونًا

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد ‏عون، أن وجود مصطفى صنع الله، على رأس مجلس إدارة ‏المؤسسة الوطنية للنفط، باطل قانونًا.‏

عون، وفي مقابلة عبر قناة “فبراير”، الداعمة للجماعات الإرهابية والميليشيات، أوضح أن قطاع النفط والغاز ‏على مر السنوات، حافظ على استقراره واستمراره في الإنتاج رغم ‏الصعوبات التي واجهها طيلة السنوات السابقة، مُستدركًا بأنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤقتة للقطاع منذ المجلس الانتقالي، ‏لكن التشكيل لم يتم حسب القانون، وتم ‏تشكيل مجلس الإدارة الحالي وهو غير قانوني أيضًا لأنه صدر عن ‏وزير النفط والغاز آنذاك.‏

وأردف: “في عام 2014، تم تكليف رئيس لمجلس إدارة ‏للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وهو الرئيس الحالي، ‏وهو قرار باطل قانونا، باعتبار أن قرارات التكليف حق أصيل ‏لمجلس الوزراء، بنص القوانين المنظمة لقطاع النفط، وليس عن ‏أي شخص آخر”.‏

واستمر: “أنا مُعترض على هذه القرارات باعتبار أنها غير ‏قانونية، وفي ديباجة هذه القرارات هناك جمل تقول إنه يعمل به ‏بحسب القرارات والقوانين النافذة في قطاع النفط، بينما هو في ‏صلب قراراتها مخالف لقوانين وقواعد قطاع النفط، ومن الناحية ‏القانونية لابد من تصحيح هذا الإجراء، وتحدثنا مع مجلس الوزراء ‏عن هذا الأمر، لأن المؤسسة هي الذراع الفني للوزارة”.‏

ولفت إلى أن وزارة النفط لم تكن جزء من حكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها، وكانت غائبة عن المشهد، وتم إصدار قرار بتقسيم ‏صلاحيات الوزارة، ولكن بعد صدور حكومة الوحدة المؤقتة، وهي ‏إرجاع وزارة للنفط والغاز، ووزارة البيئة، والتي ستساعد على ‏الأوضاع المختلفة للدولة الليبية.‏

وعن أسباب نقص الوقود في بعض المدن الليبية، قال إنه حاول ‏علاج هذه المشكلة وأجرى اجتماعات لتزويد الوقود للمناطق ‏الجنوبية التي تعاني بصورة أكبر من تلك المشكلة، ورصد أن أحد ‏أبرز المشاكل التي تسببت في تلك المشكلة هي تدمير خزانات طريق ‏مطار طرابلس الدولي أثناء الحروب المختلفة، مؤكدًا أنه تم صيانة ‏مجموعة من الخزانات ويتم صيانة مجموعة أخرى من الخزانات، ‏ما جعل لدى الدولة مخزون يكفي لعدة أيام.‏

وتحدث عن مشكلة الجنوب ونقص الوقود في طرابلس، وأرجعه ‏إلى اعتراض جمعية النقل على تكلفة النقل، وبالنسبة للجنوب ‏مشكلة أمنية وليس بالسر أن السيارات التي كانت تنقل النفط من ‏مصراتة إلى الجنوب تم التعرض لها في الطريق وإطلاق النار عليهم ‏ونأمل أن ترجع الأمور إلى مسارها الطبيعي وتزويد أهل الجنوب ‏بالوقود وهذا حقهم وأمر طبيعي.‏

وبالنسبة لنقص غاز الطهي، وبيعه في السوق السوداء، قال إنه من ‏المفترض ألا يكون هناك نقص فيه، لأنه يتم إنتاجه داخل الدولة ‏الليبية ولا يتم استيراده، مضيفًا: “ككميات من الغاز لا يوجد نقص ‏ولا نحتاج إلى استيرادها من الخارج، ولكن آلية التوزيع بها خلل، ‏عندما يخرج من مستودعات البريقة، والجهات الرسمية المسؤولة ‏عن توزيعه والمراقبة وإنفاذ القانون أن تلتف لتلاحظ كيفية ‏عمليات التهريب، لأنه لا شركة البريقة ولا وزارة النفط، لن تستطيع ‏مراقبة كل تلك الأمور ولن تستطيع أن تنفذ القانون”.‏

واستدرك: “موضوع التهريب يخص مؤسسات الدولة المختلفة ‏الأمنية منها وغيرها، وعليها أن تراقب تلك الأمور، ولا أرى أن إدارة ‏مصافي النفط في أي حالة من الأحوال لها علاقة بعمليات التهريب، ‏لأن المصفاة أو الشركة تقوم بتعبئة سيارة متجهة إلى محطة ‏معينة، ولكن عدم وصول تلك السيارة ليست مسؤولة الشركة على ‏الإطلاق، ولا مسؤولية الوزارة أيضا”.‏

وذكر أن معدل الإنتاج اليومي من النفط، مليون و300 ألف برميل ‏نفط، وحوالي أكثر من مليار ونصف متر مكعب من الغاز، ‏والاحتياطي للنفط أحد أسرارها، والمعلن 48 مليار والآن الرقم لم ‏يتم إعلانه أو إعادة تعديله من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، ‏وأتوقع أن هذا الاحتياطي يزيد سنويًا، وأعتقد أن هذه الأرقام ‏متواضعة جدًا، والمخزون الخاص بنا أعلى بكثير.‏

وأكد أن تكلفة إنتاج البرميل من 7 إلى 10 دولار، ومكسب البرميل ‏يعتمد على سعر البيع فلو السعر 60 وأنت تصرف عليهم 10 فأنت ‏تكسب 50، ولكن يكون هناك حصة للشريك الأجنبي بنسبة 12%، ‏ما عدا بعض الحقول البحرية يحصل الشريك الأجنبي على 30%، ‏وحقل البوري البحري 17% للجانب الإيطالي.‏

وانتقل للحديث عن الحقول النفطية المدمرة، بقوله: “نبدأ في ‏ترتيبات إعادة الإنتاج فيها، وحقل زلة نبدأ في ترتيبات إعادة العمل ‏فيه، وحقل مبروك نبدأ في ترتيبات إعادة الإنتاج السريع فيهم ‏كلهم”.‏

وانتقل للحديث أيضًا عن مصفاة الجنوب المتعطل إنشائها منذ ‏فترة، بقوله: “كان مخططًا أن يتم إنشائها في ظل النظام السابق، ‏وتم إصدار قرار بتشكيل شركة للتكرير في عام 2018، وتشكيل ‏مصفاة للجنوب، وبادئين في مخططات الإنشاء، وهذه المخططات ‏يمكن أن ترى النور خلال عامين أو ثلاثة”.‏

وتحدث عن زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط، بقوله: “رئيس ‏الوزراء بعث رسالة إلى رئيس مجلس النواب، ضمن فيها حق ‏العاملين في قطاع النفط والصحة والتعليم في زيادة الرواتب، ‏وأوصيت توصية معينة بآلية هذه الزيادة في الرواتب في رسائل إلى ‏رئيس مجلس الوزارة ووزير المالية ولم نتلق رد، لأنه متوقف على ‏اعتماد الميزانية، وإذا اعتمدت الميزانية من المفترض أن تقر ‏الميزانية”.‏

وذكر كذلك أنهم تقدموا بمقترح بطرح بعض القطع الاستكشافية أو ‏الحقول الصغيرة غير المطورة للقطاع الخاص الليبي، ووصفها بأنها ‏تجربة لم يتم اختبارها في السابق، لذلك سيتم اختبار فعاليتها في ‏المستقبل، لأن الليبيين عندهم القدرة الفنية والعلمية ويستطيعوا ‏التشارك مع الشركات الأجنبية للقيام بهذه الأعمال، لافتا إلى أنه لا ‏يوجد حاليا عمليات استكشاف كبيرة في ليبيا، مع أي من الشركات ‏الكبرى.‏

وفي السياق ذاته، تحدث أيضا عن أزمة البطالة، بقوله “تحدثنا مع ‏الوزارات المختلفة بحيث يتم إعداد مذكرة ومقترح محدد لمعالجة ‏أزمة وجود عمالة زائدة عن الحد في القطاع النفطي، مثل أعداد ‏خريجي الجيولوجيا أكثر من القدرة الاستيعابية لقطاع النفط، ولحل ‏أزمة البطالة من الأصل في مجال التعليم وما إلى ذلك من أمور. ‏والحل الأمثل توجيه التعليم لمتطلبات السوق بنظام العرض ‏والطلب وإصلاح ما يمكن إصلاحه في مخرجات التعليم ورفع ‏مستواه، والدولة الليبية تتكفل بعد التخرج أن تضمن معيشة كريمة ‏لحين أن تأتي لك بالعمل”.‏

وهاجم عون صنع الله، بسبب أزمة لقاءاته مع السفراء ‏والدبلوماسيين وتدخله في الشأن السياسي، بقوله: “إنها مؤسسة ‏فنية ينبغي لها عدم الخوض في الأمور السياسية، فهي إدارة فنية ‏صرفة”.‏

وذكر: “لم يستأذننا صنع الله عند لقائه بالسفير الأمريكي، وموقفنا ‏واضح وتم مراسلة الخارجية مرتين وتم التطرق لهذا الموضوع في ‏جلسة مجلس الوزراء واعترضت على اجتماعه بسفراء”.‏

وأكد أنه اتخذ الإجراءات الإدارية المنسجمة مع القوانين ‏والإجراءات الليبية، حيث تم مراسلته لعدة مرات بعدم القيام بهذه ‏الأعمال ومراسلة الخارجية ومراسلة مجلس الوزراء، مضيفًا: ‏‏”اكتفينا بهذا”.‏

واستمر في هجومه على صنع الله بقوله: “المؤسسة الوطنية للنفط ‏تجاوزت صلاحياتها وموقف الوزارة واضح ومجلس النواب تقدموا ‏بمذكرة رسمية لي، وأحالها مكتب مستشار رئيس مجلس النواب، ‏وطلبوا فيها تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لأن قرار ‏تكليفه قانونًا خطأ، بالإضافة إلى أنه لا يتعاون مع لجنة الطاقة ‏بالبرلمان، بشأن اتفاقيات مع شركات أمريكية”.‏

وأسهب قائلا: “تقدمت بمذكرة قبل العيد أعلمتهم فيه بطلب ‏مجلس النواب، وقدمت بمقترح بتغيير مجلس الإدارة ولكن لم أتلق ‏أي رد حتى الآن”.‏

وقال “هناك أشخاص مثل صنع الله يشعرون أنهم لا يمكن ‏استبدالهم، ولا يدركون أنهم بشر يمكنهم أن يرحلوا ويأتي أناس ‏غيرهم، وللأسف الشديد لا ندرك التفسير المنطقي لهذا الأمر”.‏

وأتبع: “تاريخيًا، من خلال خبرتي العملية، أعتقد أن تطبيق القوانين ‏هذا هو الملزم لنا كحكومة ولو الصلاحية في يدي كنت أخذت ‏الإجراءات فالوزير يوصي ومجلس الوزراء هو من يقرر”.‏

وأكد أن تقرير الـ”بي بي سي” صحيح وأنا ‏شخصيا زرت حقول نفط عديدة في الشرق وسرت، مضيفًا: “لم أرى ‏أي أجانب هناك سواء فاغنر أو غير فاغنر”.‏

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