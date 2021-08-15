وزير النفط: وجود صنع الله على رأس مجلس إدارة ‏مؤسسة النفط باطل قانونًا

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، أن وجود مصطفى صنع الله، على رأس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، باطل قانونًا.
عون، وفي مقابلة عبر قناة “فبراير”، الداعمة للجماعات الإرهابية والميليشيات، أوضح أن قطاع النفط والغاز على مر السنوات، حافظ على استقراره واستمراره في الإنتاج رغم الصعوبات التي واجهها طيلة السنوات السابقة، مُستدركًا بأنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤقتة للقطاع منذ المجلس الانتقالي، لكن التشكيل لم يتم حسب القانون، وتم تشكيل مجلس الإدارة الحالي وهو غير قانوني أيضًا لأنه صدر عن وزير النفط والغاز آنذاك.
وأردف: “في عام 2014، تم تكليف رئيس لمجلس إدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وهو الرئيس الحالي، وهو قرار باطل قانونا، باعتبار أن قرارات التكليف حق أصيل لمجلس الوزراء، بنص القوانين المنظمة لقطاع النفط، وليس عن أي شخص آخر”.
واستمر: “أنا مُعترض على هذه القرارات باعتبار أنها غير قانونية، وفي ديباجة هذه القرارات هناك جمل تقول إنه يعمل به بحسب القرارات والقوانين النافذة في قطاع النفط، بينما هو في صلب قراراتها مخالف لقوانين وقواعد قطاع النفط، ومن الناحية القانونية لابد من تصحيح هذا الإجراء، وتحدثنا مع مجلس الوزراء عن هذا الأمر، لأن المؤسسة هي الذراع الفني للوزارة”.
ولفت إلى أن وزارة النفط لم تكن جزء من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وكانت غائبة عن المشهد، وتم إصدار قرار بتقسيم صلاحيات الوزارة، ولكن بعد صدور حكومة الوحدة المؤقتة، وهي إرجاع وزارة للنفط والغاز، ووزارة البيئة، والتي ستساعد على الأوضاع المختلفة للدولة الليبية.
وعن أسباب نقص الوقود في بعض المدن الليبية، قال إنه حاول علاج هذه المشكلة وأجرى اجتماعات لتزويد الوقود للمناطق الجنوبية التي تعاني بصورة أكبر من تلك المشكلة، ورصد أن أحد أبرز المشاكل التي تسببت في تلك المشكلة هي تدمير خزانات طريق مطار طرابلس الدولي أثناء الحروب المختلفة، مؤكدًا أنه تم صيانة مجموعة من الخزانات ويتم صيانة مجموعة أخرى من الخزانات، ما جعل لدى الدولة مخزون يكفي لعدة أيام.
وتحدث عن مشكلة الجنوب ونقص الوقود في طرابلس، وأرجعه إلى اعتراض جمعية النقل على تكلفة النقل، وبالنسبة للجنوب مشكلة أمنية وليس بالسر أن السيارات التي كانت تنقل النفط من مصراتة إلى الجنوب تم التعرض لها في الطريق وإطلاق النار عليهم ونأمل أن ترجع الأمور إلى مسارها الطبيعي وتزويد أهل الجنوب بالوقود وهذا حقهم وأمر طبيعي.
وبالنسبة لنقص غاز الطهي، وبيعه في السوق السوداء، قال إنه من المفترض ألا يكون هناك نقص فيه، لأنه يتم إنتاجه داخل الدولة الليبية ولا يتم استيراده، مضيفًا: “ككميات من الغاز لا يوجد نقص ولا نحتاج إلى استيرادها من الخارج، ولكن آلية التوزيع بها خلل، عندما يخرج من مستودعات البريقة، والجهات الرسمية المسؤولة عن توزيعه والمراقبة وإنفاذ القانون أن تلتف لتلاحظ كيفية عمليات التهريب، لأنه لا شركة البريقة ولا وزارة النفط، لن تستطيع مراقبة كل تلك الأمور ولن تستطيع أن تنفذ القانون”.
واستدرك: “موضوع التهريب يخص مؤسسات الدولة المختلفة الأمنية منها وغيرها، وعليها أن تراقب تلك الأمور، ولا أرى أن إدارة مصافي النفط في أي حالة من الأحوال لها علاقة بعمليات التهريب، لأن المصفاة أو الشركة تقوم بتعبئة سيارة متجهة إلى محطة معينة، ولكن عدم وصول تلك السيارة ليست مسؤولة الشركة على الإطلاق، ولا مسؤولية الوزارة أيضا”.
وذكر أن معدل الإنتاج اليومي من النفط، مليون و300 ألف برميل نفط، وحوالي أكثر من مليار ونصف متر مكعب من الغاز، والاحتياطي للنفط أحد أسرارها، والمعلن 48 مليار والآن الرقم لم يتم إعلانه أو إعادة تعديله من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وأتوقع أن هذا الاحتياطي يزيد سنويًا، وأعتقد أن هذه الأرقام متواضعة جدًا، والمخزون الخاص بنا أعلى بكثير.
وأكد أن تكلفة إنتاج البرميل من 7 إلى 10 دولار، ومكسب البرميل يعتمد على سعر البيع فلو السعر 60 وأنت تصرف عليهم 10 فأنت تكسب 50، ولكن يكون هناك حصة للشريك الأجنبي بنسبة 12%، ما عدا بعض الحقول البحرية يحصل الشريك الأجنبي على 30%، وحقل البوري البحري 17% للجانب الإيطالي.
وانتقل للحديث عن الحقول النفطية المدمرة، بقوله: “نبدأ في ترتيبات إعادة الإنتاج فيها، وحقل زلة نبدأ في ترتيبات إعادة العمل فيه، وحقل مبروك نبدأ في ترتيبات إعادة الإنتاج السريع فيهم كلهم”.
وانتقل للحديث أيضًا عن مصفاة الجنوب المتعطل إنشائها منذ فترة، بقوله: “كان مخططًا أن يتم إنشائها في ظل النظام السابق، وتم إصدار قرار بتشكيل شركة للتكرير في عام 2018، وتشكيل مصفاة للجنوب، وبادئين في مخططات الإنشاء، وهذه المخططات يمكن أن ترى النور خلال عامين أو ثلاثة”.
وتحدث عن زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط، بقوله: “رئيس الوزراء بعث رسالة إلى رئيس مجلس النواب، ضمن فيها حق العاملين في قطاع النفط والصحة والتعليم في زيادة الرواتب، وأوصيت توصية معينة بآلية هذه الزيادة في الرواتب في رسائل إلى رئيس مجلس الوزارة ووزير المالية ولم نتلق رد، لأنه متوقف على اعتماد الميزانية، وإذا اعتمدت الميزانية من المفترض أن تقر الميزانية”.
وذكر كذلك أنهم تقدموا بمقترح بطرح بعض القطع الاستكشافية أو الحقول الصغيرة غير المطورة للقطاع الخاص الليبي، ووصفها بأنها تجربة لم يتم اختبارها في السابق، لذلك سيتم اختبار فعاليتها في المستقبل، لأن الليبيين عندهم القدرة الفنية والعلمية ويستطيعوا التشارك مع الشركات الأجنبية للقيام بهذه الأعمال، لافتا إلى أنه لا يوجد حاليا عمليات استكشاف كبيرة في ليبيا، مع أي من الشركات الكبرى.
وفي السياق ذاته، تحدث أيضا عن أزمة البطالة، بقوله “تحدثنا مع الوزارات المختلفة بحيث يتم إعداد مذكرة ومقترح محدد لمعالجة أزمة وجود عمالة زائدة عن الحد في القطاع النفطي، مثل أعداد خريجي الجيولوجيا أكثر من القدرة الاستيعابية لقطاع النفط، ولحل أزمة البطالة من الأصل في مجال التعليم وما إلى ذلك من أمور. والحل الأمثل توجيه التعليم لمتطلبات السوق بنظام العرض والطلب وإصلاح ما يمكن إصلاحه في مخرجات التعليم ورفع مستواه، والدولة الليبية تتكفل بعد التخرج أن تضمن معيشة كريمة لحين أن تأتي لك بالعمل”.
وهاجم عون صنع الله، بسبب أزمة لقاءاته مع السفراء والدبلوماسيين وتدخله في الشأن السياسي، بقوله: “إنها مؤسسة فنية ينبغي لها عدم الخوض في الأمور السياسية، فهي إدارة فنية صرفة”.
وذكر: “لم يستأذننا صنع الله عند لقائه بالسفير الأمريكي، وموقفنا واضح وتم مراسلة الخارجية مرتين وتم التطرق لهذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء واعترضت على اجتماعه بسفراء”.
وأكد أنه اتخذ الإجراءات الإدارية المنسجمة مع القوانين والإجراءات الليبية، حيث تم مراسلته لعدة مرات بعدم القيام بهذه الأعمال ومراسلة الخارجية ومراسلة مجلس الوزراء، مضيفًا: ”اكتفينا بهذا”.
واستمر في هجومه على صنع الله بقوله: “المؤسسة الوطنية للنفط تجاوزت صلاحياتها وموقف الوزارة واضح ومجلس النواب تقدموا بمذكرة رسمية لي، وأحالها مكتب مستشار رئيس مجلس النواب، وطلبوا فيها تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لأن قرار تكليفه قانونًا خطأ، بالإضافة إلى أنه لا يتعاون مع لجنة الطاقة بالبرلمان، بشأن اتفاقيات مع شركات أمريكية”.
وأسهب قائلا: “تقدمت بمذكرة قبل العيد أعلمتهم فيه بطلب مجلس النواب، وقدمت بمقترح بتغيير مجلس الإدارة ولكن لم أتلق أي رد حتى الآن”.
وقال “هناك أشخاص مثل صنع الله يشعرون أنهم لا يمكن استبدالهم، ولا يدركون أنهم بشر يمكنهم أن يرحلوا ويأتي أناس غيرهم، وللأسف الشديد لا ندرك التفسير المنطقي لهذا الأمر”.
وأتبع: “تاريخيًا، من خلال خبرتي العملية، أعتقد أن تطبيق القوانين هذا هو الملزم لنا كحكومة ولو الصلاحية في يدي كنت أخذت الإجراءات فالوزير يوصي ومجلس الوزراء هو من يقرر”.
وأكد أن تقرير الـ”بي بي سي” صحيح وأنا شخصيا زرت حقول نفط عديدة في الشرق وسرت، مضيفًا: “لم أرى أي أجانب هناك سواء فاغنر أو غير فاغنر”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك