مصادر: الإخوان يقفون وراء تعطيل توحيد المركزي ‏ويشترطون الإبقاء على الصديق الكبير لخدمة مصالحهم

كشفت مصادر مطلعة أن تنظيم الإخوان المسلمين، هو من ‏يقف وراء تعطيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، فيما يخطط الأتراك ‏للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية.‏

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية”، عن المصادر قولها إن ‏هناك مُخطط تركي للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية في ‏ليبيا، وذلك بحجة تحصيل “مستحقات” مزعومة لأنقرة على ليبيا ‏خلال فترة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.‏

وقالت أيضًا إن الإخوان يقفون وراء تعطيل تنفيذ ‏إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، المنصوص عليها في تقرير ‏المراجعة الدولية لحسابات المصرف، الصادر في مطلع شهر يوليو ‏الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن الجماعة تؤخر من تنفيذ التوصيات بما ‏يخدم مصالحها، وبقاء التابعين لها في المصرف وعلى رأسهم ‏محافظه الصديق الكبير في مناصبهم، وهو ما يخدم المصالح ‏التركية.‏

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