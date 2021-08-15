مصادر: الإخوان يقفون وراء تعطيل توحيد المركزي ‏ويشترطون الإبقاء على الصديق الكبير لخدمة مصالحهم

كشفت مصادر مطلعة أن تنظيم الإخوان المسلمين، هو من يقف وراء تعطيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، فيما يخطط الأتراك للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية.
ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية”، عن المصادر قولها إن هناك مُخطط تركي للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، وذلك بحجة تحصيل “مستحقات” مزعومة لأنقرة على ليبيا خلال فترة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وقالت أيضًا إن الإخوان يقفون وراء تعطيل تنفيذ إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، المنصوص عليها في تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف، الصادر في مطلع شهر يوليو الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الجماعة تؤخر من تنفيذ التوصيات بما يخدم مصالحها، وبقاء التابعين لها في المصرف وعلى رأسهم محافظه الصديق الكبير في مناصبهم، وهو ما يخدم المصالح التركية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك