ليبيا الان

الزوبية: لجنة «5+5» لا تفقه في القانون وليس من حق الحكومة تجميد اتفاقيتنا مع تركيا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، لجنة 5+5 العسكرية بأن أعضاءها لا يفقهون شيئا في القانون وأنهم ينفذون التعليمات فقط.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له عبر موقع تويتر، «إن لجنة 5+5 العسكرية تكتب ما لا تفقه في القانون وتنفذ في تعليمات».

وأضاف «تجميد الاتفاقية الأمنية الليبية التركية رغم أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا تملك حق التحفظ عليها لأنها ليست منتخبة».

وحملت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار انت تناقض نفسك بنفسك فهل كان السراج الذى وقع الاتفاقيات منفردا رئيسا منتخبا بالطبع لا بل ان حكومته رفضها مجلس النواب والسراج انتهت صلاحيته بانتهاء الصخيرات عام 2017 فعن اى قانون تتحدث ياميبون قانون الخرفان !!!

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  • انا غبى غباء يؤكد انك خنزير فعن اى قانون تتحدث ياميبون ومافعله السراج مخالف للقانون وكان مغتصب السلطة ومرفوض شعبيا والمجلس الرئاسى الحالى بصفته القائد الاعلى ليس مطاليا بالغاء اتفاقيات باطلة هى والعدم سواء ويمكت للمنفى بصفته القائد الاعلى للجيش تفعيل العمل باتفاقية الدفاع العربى المشترك ويسمح للجيش المصرى باجراء مناورات مع الجيش الوطنى الليبى فى سرت يحضرها وبجواره القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وقتها سيفر الاتراك لانهم يعلموا جيدا ان خسارتهم عسكريا فى ليبيا امام الجيش المصرى تعنى خسارتهم فى اماكن اخرى اهم بالنسبة لهم وتؤثر على امن تركيا القومى مثل قبرص وسوريا والعراق حيث نلاحظ تعاون مصرى عراقى عسكري فمصر تطلب من تركيا الخروج من كل الاراضى العربية وليس ليبيا وحدها فالامن القومى العربى خط احمر .

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  • المتغطى باردوغان عريان وكذلك الامريكان انظر الى افغانستان حيث باعت امريكا عملائها لطالبان وهم الان على ابواب كايل وفى ضربة لاردوغان الذى عرض على بايدن ان يكون كلب لهم فى افغانستان مقابل نيل الرضا وهذا الخيار تلاشى تماما واصبح اردوغان فى خبر كان .
    ودرس بان اى احتلال الى زوال مهما طال الزمان فمن اقوى من الامريكان فاردوغان كلب جربان يسهل امساكه من ذيله

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