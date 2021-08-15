الزوبية: لجنة «5+5» لا تفقه في القانون وليس من حق الحكومة تجميد اتفاقيتنا مع تركيا

اتهم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، لجنة 5+5 العسكرية بأن أعضاءها لا يفقهون شيئا في القانون وأنهم ينفذون التعليمات فقط.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له عبر موقع تويتر، «إن لجنة 5+5 العسكرية تكتب ما لا تفقه في القانون وتنفذ في تعليمات».

وأضاف «تجميد الاتفاقية الأمنية الليبية التركية رغم أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا تملك حق التحفظ عليها لأنها ليست منتخبة».

وحملت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.