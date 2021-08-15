طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 15 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 15 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تميل تبقى الرطوبة النسبية مرتفعة على مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية ودرجات الحرارة في معدلاتها الصيفية على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على المنطقة الممتدة من جنوب مصراتة إلى سرت وبعض مناطق الجبل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم.

• الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34- 37) مْ على الدواخل , وتسجل ارتفاع بسيط يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الاخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الساحل.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (28- 32) مْ على الجبل الأخضر والمناطق الساحلية وتكون على جالو والجغبوب ما بين (37-39) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40- 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:52).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:30).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي