بيان لجنة (5+5) خلال جولتها الثانية عشر في مدينة سرت

سرت 15 أغسطس 2021 (وال) _ طالبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان أمس السبت، لجنة 75 بتحمل كامل المسؤولية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة إعتماد القاعدة الدستورية، لكي يتمكن الليبيين من حقهم في إنتخابات ديسمبر القادم.

وحملت اللجنة العسكرية في البيان، _ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه _ لجنة 75 في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وأكدت على الترتيبات الأمنية في طريق الساحلي ( سرت _ مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.ط، مع والإنتهاء من وضع الترتيبات للبدء في إستكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إستبدال محتجزين بين الطرفين بعد أن تم إعداد قوائم بذلك.

وأوضحت إن اللجنة إتفقت على إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون إستثناء لأحد في أسرع وقت.

وفي الختام، أكد اللجنة العسكرية على البدء في إتخاذ إجراءات فتح طريق (بوقرين _ الجفرة). (وال _ سرت) ه ع

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