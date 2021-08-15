الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد

طرابلس 15 أغسطس 2021 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام:- تبقى الرطوبة النسبية مرتفعة على مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية ودرجات الحرارة في معدلاتها الصيفية على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على المنطقة الممتدة من جنوب مصراتة إلى سرت وبعض مناطق الجبل مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم.

• الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34- 37) مْ على الدواخل , وتسجل إرتفاع بسيط يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الساحل.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (28- 32) مْ على الجبل الأخضر والمناطق الساحلية وتكون على جالو والجغبوب ما بين (37-39) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40- 42) مْ. (وال _ طرابلس) ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال