«الراجحي»: «عسكر 5+5» يريدون حصة وزارة الدفاع في الحكومة

زعم عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ستكون حزب سياسي جديد، مشيرا إلى أنه سيطلب وزارة الدفاع كحصة له في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الراجحي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عسكر 5+5. حزب سياسي جديد، يريد وزارة الدفاع، حصته في حكومة الوحدة الوطنية”، بحسب قوله.

وأضاف في منشور آخر “إذا في حد عنده تواصل مع عسكر 5+5. يقوله إن اتفاق ملتقي ستيفاني لتقاسم السلطة «جنيف/ تونس» يمنع المجلس الرئاسي والحكومة انهاء أو عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى”، في محاولة منه للدفاع عن التواجد العسكري التركي في ليبيا وإيجاد مبرر لبقائه.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، قد حملت ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.