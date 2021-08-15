ليبيا الان

«الراجحي»: «عسكر 5+5» يريدون حصة وزارة الدفاع في الحكومة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ستكون حزب سياسي جديد، مشيرا إلى أنه سيطلب وزارة الدفاع كحصة له في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الراجحي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عسكر 5+5. حزب سياسي جديد، يريد وزارة الدفاع، حصته في حكومة الوحدة الوطنية”، بحسب قوله.

وأضاف في منشور آخر “إذا في حد عنده تواصل مع عسكر 5+5. يقوله إن اتفاق ملتقي ستيفاني لتقاسم السلطة «جنيف/ تونس» يمنع المجلس الرئاسي والحكومة انهاء أو عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى”، في محاولة منه للدفاع عن التواجد العسكري التركي في ليبيا وإيجاد مبرر لبقائه.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، قد حملت ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.

الوسوم

اللجنة العسكرية حكومة الوحدة الوطنية وزارة الدفاع

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اخوانى متخلف عقليا لان السراج لم يلتزم باتفاق الصخيرات واغتصب السلطة منفردا بعد انتهاء الاتفاقية عام 2017 ووقع منفردا اتفاقيات باطلة وغير ملزمة للمجلس الرئاسى الحالى .
    واى احتلال الى زوال كما نرى فى افغانستان حيث عملاء الاحتلال اللمريكى يفرون الان امام طاليات التى تدافع عن سيادة وطنها ووجدت تعاون شعبى مكنها من محاصرة طاليان بعد ان توقع اللمريكان خلال شهر فتم خلال ايام معدودة .
    وهذه التجربة تشجع الجيش الوطنى بالتعاون مع المؤسسة العسكرية النظامية غرب ليبيا طرد الاحتلال التركى وعملائهم بالقوة العسكرية وسيجدوا تاييد شعبى جارف كما فى افغانستان

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