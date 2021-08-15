أمن الجفارة تضبط مجرم خطير مطلوب على ذمة قضايا جنائية

كشفت وزارة الداخلية أن أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة تمكنوا من ضبط مجرم خطير مطلوب على ذمة قضايا جنائية.

وأوضحت الوزارة أنه بالتعاون مع مركز شرطة النجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة تم القبض على المدعو “م- ك” المتهم في جرائم قتل وخطف وترويج المخدرات والمسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة.

وأضافت وزارة الداخلية أنه بعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل الذي كان متواجد به بمنطقة النجيلة، حيث حاول مقاومة أعضاء الشرطة بإطلاق النار عليهم مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه.

وأفادت الوزارة أنه تم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة، وكذلك ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية كانوا متواجدين معه.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه من خلال تفتيش المنزل تم العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور المحلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.