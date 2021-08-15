الهنقاري: على الدبيبة معاقبة منطقة الشاطئ وإيقاف مرتباتهم

وأعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، اضطرار الجهاز لإغلاق منظومة النهر أمس السبت، حرصا على سلامتها خوفا تنفيذ التهديدات بتفجيرها بعد تلقي طلب بإغلاقها.

وقالت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، اقتحمت مجموعة مسلحة موقع محطة ضخ المياه بالحقل الجوبي مطالبين بايقاف ضخ المياه وتم التفاوض مع هذه المجموعة والتوصل لاتفاق بتأجيل ايقاف ضخ المياه بالمنظومة وإعطاء مهلة 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للنظر في تنفيذ مطليهم المتمثل في الإفراج عن عبدالله السنوسي.

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وكانت العنود ابنة اللواء عبدالله السنوسي، قد أكدت إصابة والدها بالسرطان وتدهور وضعه الصحي، مطالبة بحقها في الزيارة ودخول الأطباء للكشف عليه وتقديم العلاج له.

وقالت العنود، في تصريحات متلفزة، إنهم راسلوا حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة العدل طلبًا لزيارة فريق طبي، إلا أنهم لم يتلقوا أي نتيجة فعلية، فقط مجرد تطمينات.

وذكرت أن عبدالله السنوسي يحتاج لزيارة فريق طبي للاطمئنان عليه فهو يعاني سرطان البروستاتا، مشيرة إلى تخوفهم تزداد مع اشتداد المرض وغياب الرعاية الصحية داخل المعتقل.

وأضافت العنود:” زرناه ثلاث مرات فقط خلال السنوات التي أمضاها لدى مليشيا الردع ولا نعلم لمن يتبع هذا، حيث زارته شقيقتها الشهر الماضي لنحو عشر دقائق فقط لم تتمكن خلالها من الاطمئنان عليه وكان وضعه سيئًا”.

وناشدت ابنة السنوسي، الليبيين شعبًا والحكومة الوقوف إلى جانب والدها الذي أدى واجبه على أكمل وجه تجاه بلده”.

وأشارت العنود إلى أن البلاد تعاني اليوم غياب الأمن والأمان الذي وفره والدها خلال فترة عمله.