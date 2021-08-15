مديرية أمن الجفارة تتمكن من القبض مجرم خطير مطلوب على ذمة قضايا جنائية

انجيلة 15 أغسطس 2021 (وال) _ تمكن أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع مركز شرطة انجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة من إلقاء القبض على مجرم خطير المدعو “م,ك” والمطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج المخدرات والمسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة.

وبحسب إدارة الإعلام بمديرية أمن الجفارة فقد تم بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، مداهمة المنزل الذي كان متواجد به بمنطقة انجيلة, حيث حاول مقاومة أعضاء الشرطة بإطلاق النار عليهم مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه.

وأضافت إنه تم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة, وكذلك ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الإفريقية كانوا متواجدين معه.

وأوضحت أن خلال تفتيش المنزل تم العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور المحلية, وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. ( وال _ انجيلة) ه ع

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