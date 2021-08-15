عضو لجنة الترتيبات الأمنية يتفقد البوابات غرب سرت

قام مدير الإدارة العامة للعمليات الامنية وعضو لجنة الترتيبات الامنية عميد “علي النويصري” بجولة تفقدية على البوابات الثلاثين والخمسين غرب مدينة سرت وذلك على هامش إجتماعات لجنة 5+5 العسكرية التى عقدت بمدينة سرت.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن النويصري التقى الأعضاء العاملين بالبوابات ونقاط التفتيش والتمركز والدوريات المكلفة بتأمين الطريق الساحلى، واستمع للملاحظات من قبل العاملين حول المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول اللازمة والعاجلة بشأنها لضمان إنجاح سير العمل الأمني بما يخدم المصلحة العامة.
وحث النويصري العاملين بالبوابات على ضرورة بذل أقصى الجهود والعمل وفق القانون وإحترام المواطنين والحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الرفع من الحس الأمني واليقظة والإنتباه لضمان عدم حصول أي خروقات أمنية قد تحدث.
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