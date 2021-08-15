عضو لجنة الترتيبات الأمنية يتفقد البوابات غرب سرت

قام مدير الإدارة العامة للعمليات الامنية وعضو لجنة الترتيبات الامنية عميد “علي النويصري” بجولة تفقدية على البوابات الثلاثين والخمسين غرب مدينة سرت وذلك على هامش إجتماعات لجنة 5+5 العسكرية التى عقدت بمدينة سرت.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن النويصري التقى الأعضاء العاملين بالبوابات ونقاط التفتيش والتمركز والدوريات المكلفة بتأمين الطريق الساحلى، واستمع للملاحظات من قبل العاملين حول المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول اللازمة والعاجلة بشأنها لضمان إنجاح سير العمل الأمني بما يخدم المصلحة العامة.

وحث النويصري العاملين بالبوابات على ضرورة بذل أقصى الجهود والعمل وفق القانون وإحترام المواطنين والحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الرفع من الحس الأمني واليقظة والإنتباه لضمان عدم حصول أي خروقات أمنية قد تحدث.