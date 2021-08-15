على هامش إجتماعات لجنة (5+5) العسكرية .. العميد النويصري يتفقد بوابات الثلاثين والخمسين غرب سرت

سرت 15 أغسطس 2021 (وال) _ قام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية لإجتماعات لجنة (5+5)، عميد “علي النويصري” بجولة تفقدية على البوابات الثلاثين والخمسين غرب مدينة سرت.
هذا والتقى النويصري خلال جولته بالأعضاء العاملين بها ونقاط التفتيش والتمركز والدوريات المكلفة بتأمين الطريق الساحلى، مستمعاً للملاحظات من قبل العاملين حول المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل، ووضع الحلول اللازمة والعاجلة بشأنها لضمان إنجاح سير العمل الأمني بما يخدم المصلحة العامة.
وبدوره، قام بحثهم بضرورة بذل أقصى الجهود والعمل وفق القانون وإحترام المواطنين والحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الرفع من الحس الأمني واليقظة والإنتباه لضمان عدم حصول أي خروقات أمنية قد تحدث. (وال _ سرت) ه ع
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