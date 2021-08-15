على هامش إجتماعات لجنة (5+5) العسكرية .. العميد النويصري يتفقد بوابات الثلاثين والخمسين غرب سرت

سرت 15 أغسطس 2021 (وال) _ قام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية لإجتماعات لجنة (5+5)، عميد “علي النويصري” بجولة تفقدية على البوابات الثلاثين والخمسين غرب مدينة سرت.

هذا والتقى النويصري خلال جولته بالأعضاء العاملين بها ونقاط التفتيش والتمركز والدوريات المكلفة بتأمين الطريق الساحلى، مستمعاً للملاحظات من قبل العاملين حول المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل، ووضع الحلول اللازمة والعاجلة بشأنها لضمان إنجاح سير العمل الأمني بما يخدم المصلحة العامة.

وبدوره، قام بحثهم بضرورة بذل أقصى الجهود والعمل وفق القانون وإحترام المواطنين والحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الرفع من الحس الأمني واليقظة والإنتباه لضمان عدم حصول أي خروقات أمنية قد تحدث. (وال _ سرت) ه ع

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