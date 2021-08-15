نجدة بنغازي تضبط أحد أكبر تجار الخمور في بوهديمة

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أعلنت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة تمكنت من ضبط أحد أكبر تُجار الخمور المستوردة والمخدرات بمنطقة بوهديمة.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن تاجر المخدرات “معروف” وهارب من السجن ومطلوب في عدة قضايا ومن ذوي السوابق.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة شكلت فريق عمل من ضباط وأفراد بالوحدة للتحري والبحث.

وأفادت المديرية أن الفريق أعد خطة احتواء سريعة وإعداد كمين محكم بعد جمع كل الخيوط وتحديد ساعة الصفر وفي وقت قياسي بعد مقاومة عنيفة تم ضبطه في قلب منطقة بوهديمة متورطًا في حيازة المواد المسكرة المستوردة والمخدرات وترويجها داخل المنطقة.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم الانتقال به للقسم برفقته الضبطيات وبعد انتهاء الاستدلال معه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الإجراءات المتبعة.